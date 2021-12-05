Украинский политик Медведчук поздравил Медведева с переизбранием на пост главы ЕР

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук принес поздравления Дмитрию Медведеву в связи с его переизбранием на пост главы партии «Единая Россия».

Свое обращение к Медведеву он направил от имени всей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Искренне желаем вам с честью, демонстрируя ваш высокий профессионализм и принципиальность, успешно продолжить работу на посту председателя партии "Единая Россия". Новых свершений и достижений!» — говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ.

Стоит отметить, что Медведева вновь выбрали на пост главы «Единой России» на съезде партии. Мероприятие состоялось в субботу, 4 декабря. Решение о назначении Медведева было сделано единогласно. На посту главы партии он пробудет следующие пять лет.