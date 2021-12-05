Привитые «Спутником V» смогут посетить Саудовскую Аравию с января 2022 года

Власти Саудовской Аравии разрешат туристам, которые привиты от коронавируса «Спутником V», посещать страну с января 2022 года.

Таким образом, путешественники, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», смогут посещать Саудовскую Аравию. Власти королевства разрешат въезд с 1 января 2022 года. Однако для этого будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста и 48 часовой карантин.

Саудовская Аравия стала 102 государством, которое могут посетить вакцинированные «Спутником V». Об этом заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» — это векторная вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В России препарат был зарегистрирован 11 августа 2021.