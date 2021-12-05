У соседей лучше? Почему в снегу утонул Петербург, а не Хельсинки и Тарту

Петербуржцы вынуждены подписывать петицию, чтобы заставить городскую администрацию взяться за дело и расчистить Северную столицу от снега. Положение бедственное: навсегда запомнившаяся горожанам трехдневная пробка на Московском проспекте, очереди в отделениях травматологии из-за снежного «месива» и гололеда на тротуарах, резко выросшее количество ДТП.

Ответственность за происходящее возлагают на губернатора Александра Беглова, при правлении которого разложение коммунальных служб, кажется, достигло апогея. Снегоуборочных машин на балансе города как минимум вполовину меньше, чем должно быть, а те, что есть, попросту устарели. Водителей спецтехники не хватает. Итоги предсказуемы: пока в городе снежный коллапс, в соцсетях градоначальника изливается народный гнев. Но ничего не меняется.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Смольном во всем обвиняют стихию — мол, против «залпового снегопада» усилия «коммунальщиков» бессильны. Однако депутат ЗакСа, бывший кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов справедливо указывает, что в соседних Эстонии и Финляндии при аналогичных климатических условиях подобного не случается. Секрет прост: грамотный сити-менеджмент.

«Конечно, можно работать лучше. Мы все это понимаем. Сейчас ковид, мы не ездим в Финляндию и Эстонию, но раньше-то мы ездили и знаем, что там снег убирают лучше зимой. Это связано с тем, что там правильнее выстроена эта работа, есть четкое распределение обязанностей и ответственности. Мы же работаем "по старинке", как это было принято в советские времена. Получается то, что мы видим», — отметил Амосов в комментарии «ПС».

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Несмотря на обнадеживающие отчеты из Смольного, снегоуборочной техники на улице не видно, признается политик. Позапрошлой зимой Амосов был в городе Тарту и воочию наблюдал, как организуется работа «отделов», занимающихся уборкой снега — «там очень четкая схема, кто и за что отвечает», утверждает депутат.

В Эстонии и Финляндии тщательно убираются все придомовые территории, в ином случае уполномоченных чиновников ждут штрафы. Особое внимание уделяется остановкам, пешеходным переходам: увы, в не менее европейском Петербурге к важнейшим объектам городской инфраструктуры сейчас не подойти из-за огромных сугробов.

Ранее петербуржцы призвали губернатора Беглова расчистить снег самостоятельно, если он не может выполнить свои обязанности иным образом, либо добровольно уйти в отставку. Подробнее — в нашей статье.