Власти Петербурга халатно отнеслись к уборке снега

Администрация Санкт-Петербурга отчитывается о том, как эффективно проходит уборка дорог, улиц и дворов, однако на деле город продолжает уходить под снег, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Согласно информации петербургского Комитета по благоустройству, на уборку снега в городе было выделено свыше тысячи единиц спецтехники, а также почти 1200 работников. Указывается, что правительство Культурной столицы направило все усилия коммунальщиков на борьбу со снегом.

Тем не менее Петербург все больше и больше превращается в один гигантский сугроб. Горожане жалуются на снежные холмы на тротуарах, занесенные снегом дворы, а также говорят о дорогах, которые фактически превратились в катки.

На самом деле сотрудники коммунальных служб ведут себя достаточно халатно и часто допускают серьезные ошибки. Многие водители пишут гневные комментарии в соцсетях, подвергая критике аппарат губернатора Александра Беглова. Бездействие властей уже привело к значительному росту числа аварий в городе. По данным портала «Петербург онлайн», 4 декабря было зафиксировано 1563 дорожно-транспортных происшествия, а пятого числа их количество составило 1347. За два дня погибли 298 человек.

«На объездной дороге в Янино каждый день продолжают улетать машины в кювет в одном и том же месте. Причина полета – на раскатанной колее цепляется обочина с перепадом глубины, после чего машину начинает мотать, и она летит в кювет. Жалобы до администрации Заневки доносили, но не чистки дороги, ни ремонта обочины не произошло», — пишут в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург».

Водители не могут справиться с управлением из-за неубранных с дорог наледей и толстой снежной шапки, в результате чего возникает множество ДТП, но Смольный это, по какой-то причине, не интересует.

Политолог Иван Аркатов ранее заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.

