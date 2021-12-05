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Паоло Ваноли сменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака»

Спорт
Паоло Ваноли сменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака»

Московский «Спартак» может сменить главного тренера 15 декабря. Новым наставником красно-белых должен стать итальянский специалист Паоло Ваноли.

Предполагается, что 49-летний специалист прилетит в российскую столицу 15 декабря для подписания контракта со «Спартаком», сообщает Metaratings.

Итальянец ранее был ассистентом в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, а также работал в лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Действующий наставник москвичей Руй Витория проведет еще два матча до своего ухода. Так, 9 декабря красно-белым предстоит сыграть в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии», а 13 декабря — в рамках 17-го тура чемпионата России против «Сочи».

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