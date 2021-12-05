Паоло Ваноли сменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака»

Московский «Спартак» может сменить главного тренера 15 декабря. Новым наставником красно-белых должен стать итальянский специалист Паоло Ваноли.

Предполагается, что 49-летний специалист прилетит в российскую столицу 15 декабря для подписания контракта со «Спартаком», сообщает Metaratings.

Итальянец ранее был ассистентом в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, а также работал в лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Действующий наставник москвичей Руй Витория проведет еще два матча до своего ухода. Так, 9 декабря красно-белым предстоит сыграть в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии», а 13 декабря — в рамках 17-го тура чемпионата России против «Сочи».