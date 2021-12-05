Боррель: Брюссель работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за Украины

Брюссель работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг украинского государства. Соответствующей информацией поделился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам главы евродипломатии, на следующей неделе в столице Бельгии состоится встреча с государствами Восточного партнерства. Во время данного мероприятия ЕС выразит свою твердую поддержку Украины, подчеркнул Боррель. Об этом он рассказал в ходе беседы с итальянской газетой Repubblica.

«Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину», — высказал он позицию Евросоюза.

Ранее сообщалось, что администрация украинского президента Владимира Зеленского уже начала переговоры с Евросоюзом по поводу размера финансовой помощи и условий. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.