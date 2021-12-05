Пользователи Сети сравнили губернатора Беглова с Кличко после снежного коллапса в Петербурге

Интернет-пользователи сравнили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с мэром Киева Виталием Кличко, который недавно оговорился и заявил, что снег мешает расчистить улицы от снега.

Город на Неве уже почти неделю переживает снежный коллапс, улицы и дороги Северной столицы парализованы. Администрация Петербурга во главе с губернатором Бегловым вновь оказалась неготовой к наступлению зимы. Уборка снега практически не производится, пешеходы и водители в социальных сетях жалуются на бездействие властей и коммунальщиков, а некоторые вспоминают слова Кличко, передает «ПолитРоссия».

«"Расчистить улицы от снега мешает снег", – заявил мэр Кличко жителям Киева. В Питере, видимо, такая же ситуация», – иронизируют пользователи Instagram.

Жители Петербурга не теряют чувство юмора даже в такой непростой ситуации. Метеорологи прогнозируют еще несколько снежных дней, которые могут привести к еще большему транспортному коллапсу в Северной столице. Горожане уже устали ждать, когда администрация возьмется за решение проблемы.