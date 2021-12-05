Нелестные отклики со стороны общественности и, в частности, феминистского сообщества получила статья писателя Аурена Хабичева «Мамочки — явление чрезвычайное. О том, почему не стоит общаться с недавно родившими женщинами», опубликованная на страницах Газета.ру.

В публикации писатель рассказывает о своей бывшей подруге, которая после рождения ребенка стала буквально одержима идеей деторождения. Как пишет автор статьи, после обретения малыша девушка совершенно изменилась, превратившись в фанатичную мамочку, целыми днями отсылая в общую группу в WhatsApp друзьям фотографии своей дочери.

Хабичев не жалеет негативных эпитетов, наподобие «омерзительное действо» — о процессе родов, «досадный случай» — о рождении ребенка и прочее, что, естественно, вызывало праведный гнев читателей и, в особенности, феминистки Залины Маршенкуловой — матери одного ребенка. Участница движения за равенство прав и возможностей для женщин возмущена, с каким цинизмом написана статья.

«А разрушают семейные устои все равно феминистки, ага», — пишет Маршенкулова в своем Facebook, называя Хабичева «конченым мизогином».

Известную феминистку раздражает факт того, что ее деятельность всегда подвергается критическим обсуждениям и высказываниям, а подобную оскорбляющую женщин статью опубликовало столь авторитетное издание.

«Не родила — мразь. Родила — тоже мразь. Куда ж податься-то в этом государстве с "семейными ценностями". Прям так и хочется рожать», — негодует Залина Маршенкулова.

В комментариях под статьей, которая разлетелась по многим соцсетям и мессенджерам, Хабичева обливают грязью, шлют проклятья, призывают образумиться, проводят психологический анализ, пытаясь диагностировать стадию шизофрении писателя. В субботу вечером писатель Алина Витухновская написала, что Facebook Аурена Хабичева заблокирован, скорее всего, из-за жалоб феминисток. Витухновская обращает внимание, что колонка Хабичева была написана в формате иронической статьи-рассказа, но это не помогло ему избежать «набега обозленных феминисток»

Напомним, что Аурен Хабичев известен своей непримиримой позицией к традиционным семейным ценностям, и многие его публикации становились объектами жёсткой критики.