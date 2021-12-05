Ректор КЧГУ Узденов призвал брать пример с СССР в политике межнациональных отношений

Ректор КЧГУ Таусолтан Узденов прокомментировал инициативу запретить представителям СМИ упоминать национальность преступников в новостях и напомнил о политике СССР касательно межнациональных отношений.

Новости о предложении запретить прессе упоминать национальность преступников стали появляться после конфликта в Новых Ватутинках, когда несколько кавказцев напали на двоих русских мужчин с ребенком. Ректор КЧГУ Узденов отметил: Россия — многонациональная страна, в которой каждый гражданин должен быть уверен в своих конституционных правах. Поэтому преступник должен понести наказание в соответствии с позицией кодекса РФ, а не по причине этнической принадлежности.

Ректор добавил, что поддержит инициативу о запрете, если она выйдет на уровень Роскомнадзора. Узденов также призвал в беседе с ФАН брать пример с СССР.

«Все мы россияне, и все мы одинаково равны перед российским законом. Я думаю, современной России во многом стоит брать пример с Советского Союза, где в мире и согласии уживались представители 15 республик и многих малочисленных народов страны», — подчеркнул ректор.

Узденов убежден: межнациональные проблемы в стране начинаются в момент, когда под сомнением оказывается ее единство.

«Исторически как нация, как гражданская нация, мы уже сложились, осталось научиться жить как одна дружная семья», — констатировал он.

По мнению Узденова, потребуется время, прежде чем стереотипы людей друг о друге изменятся. Поэтому необходимо с юного возраста прививать любовь и интерес к разнообразию страны, заключил ректор.