Разработчик Беловежских соглашений Шушкевич признался в подписании документа с коньяком без закуски

Беловежские соглашения создавались и принимались в творческой обстановке. Участники параллельно пили коньяк, но еды не было. Об этом вспомнил бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич.

Документ был подписан 8 декабря 1991 года. Он регламентировал распад Советского Союза. Шушкевич дал интервью «Газете.ru», где поделился подробностями разработки и принятия соглашений. Работа велась в творческой обстановке, ее участники не пренебрегали спиртным, но не закусывали.

«У нас была бутылка коньяка, стояла на столе, у каждого стояла рюмка. И из этой бутылки мы отпили не больше, чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось. Еды не было, она бы только мешала», — пояснил Шушкевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал случайным местом распада СССР Беловежскую пущу. Именно там подписали документ.