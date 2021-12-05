Вашингтон разрушает постоянство в международном пространстве путем вмешательства в дела других государств. У Соединенных Штатов множество внутренних проблем, а местная демократия деградирует. С таким мнением выступили в МИД Китая.

Внешнеполитическое объединение обратило внимание на расслоение между богатыми и бедными в США. У первых 10% населения средств в девять раз больше, чем у остальных 90%. Китайское министерство выпустило доклад, где подробно описало ситуацию.

С исторической точки зрения зарождение американской демократии было прогрессивным шагом, однако система пошла по пути деградации. Но почему-то США продолжают называть себя «образцом для подражания» и вмешиваться в дела других стран. На этом фоне они расшатывают мировую стабильность и провоцируют конфликты, добавили в МИД КНР.

Ранее журналисты указали на преимущество китайских военных технологий перед изобретениями США. В Пентагоне не смогли распознать инструменты, которые Пекин применял для тестового запуска гиперзвукового оружия в июле.