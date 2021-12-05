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Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии

Спорт
Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии после того, как специалист Марко Росси не смог вывести подопечных на ЧМ-2022 в Катаре. 

Венгерская федерация футбола (HUN) всерьез рассматривает кандидатуру российского тренера. Соглашение итальянца Росси со сборной Венгрии действует до конца 2025 года. Впрочем, как отмечает Transfermarket, специалиста могут отправить в отставку раньше обозначенного срока.

Команда не смогла пробиться на катарский мундиаль, пропустив вперед в своей отборочной группе Англию, Польшу, Албанию. В связи с последними событиями HUN изучает вариант со сменой главного тренера.

Согласно данным «РБ Спорт», одним из кандидатов на смену Росси является Черчесов. Однако на данный момент экс-тренер россиян рассматривает сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

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