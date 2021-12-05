Володин предложил подписчикам Telegram-канала высказать мнение о причинах развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил свой первый опрос в Telegram-канале.

Подписчикам он предложил высказаться о причинах распада СССР, а также выбрать один из предложенных вариантов. Как написал спикер ГД, развал Советского Союза для населения стал настоящей трагедией, так как разрушилось все, что «защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени».

«До сегодняшнего дня много разных мнений высказывается на этот счет», — написал председатель нижней палаты парламента.

Подписчикам предлагается выбрать один вариант из пяти: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

В опросе уже приняли участие 15 тыс. человек, из них 2,8 тысячи оставили комментарий под постом.

Ранее Володин подробно рассказал о новых российских законах, которые вступили в силу в декабре. Большинство из них касаются защиты граждан в финансовой сфере, отметил он.