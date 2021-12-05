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Илья Геркус считает, что «Локомотив» лихорадит из-за ухода старых лидеров

Спорт
/ Обновлено: 05 декабря 2021 12:18
Илья Геркус считает, что «Локомотив» лихорадит из-за ухода старых лидеров

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение «железнодорожников» от «Урала» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам спортивного менеджера, московская команда играет нестабильно после ухода ведущих футболистов.

«"Локомотив" сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров. Приход большого количества игроков в команду требует большой внутренней работы, чтобы показывать осмысленную игру и давать результат на постоянной основе. На фоне большого количества игр этого сделать не удается. Подождем двух последних игр в этом календарном году, и тогда можно будет подвести какие-то итоги», — передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Автором единственного гола в прошедшей встрече стал польский полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк. «Железнодорожники» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 25 набранных очков.

#футбол #локомотив #рпл #Геркус