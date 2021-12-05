СМИ сообщили об обнаружении тел пропавших на Кипре россиянок

Тела пропавших в ноябре на Кипре гражданок России обнаружили в воскресенье, сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail.

По уточненным данным, 32-летний сириец, которого заключили под стражу как главного подозреваемого по этому делу, признался во время допроса в убийстве девушек. Мужчина рассказал, что закопал трупы в саду дома в горной деревне Маниатис в провинции Лимасол, где занимался строительными работами. Ранее на территории этого домовладения обнаружили следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух пропавших. По факту случившегося местные власти завели уголовное дело о двойном убийстве.

Полиция Кипра также сообщила, что в субботу был задержан 23-летний молодой человек, который проходит вторым подозреваемым. Вместе с ним был задержан 45-летний водитель автомобиля, на котором передвигался мужчина. Как сообщили в российском посольстве, власти Кипра пока не извещали Москву об обнаружении тел погибших женщин.

Женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа «Маккензи», где они останавливались, 17 ноября. Имена россиянок — Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова. Первой из них 43 года, а второй - 33