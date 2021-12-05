Политолог Золотарев рассказал, что 34% украинцев не против второго срока Зеленского

Пройдет ли украинский президент Владимир Зеленский во второй тур, зависит от ситуации этой зимой. Соответствующим мнением поделился директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По словам эксперта, число поддерживающих Зеленского людей остается в пределах нормы. Он подчеркнул, что 34% — это не плохо. Об этом он рассказал в ходе беседы с изданием «Украина.ру».

«В принципе, 34% — это нормально. Это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой. Для того чтобы пройти во второй тур этого более чем достаточно. Все будет зависеть от ситуации этой зимой», — высказал Золотарев свое мнение.

Однако, по мнению эксперта, Зеленский может потерять эти проценты. Это случится, когда украинское государство столкнется с веерными отключениями и остановкой предприятий, занимающихся производством орудий труда, энергии, обработкой материалов, добычей сырья и топлива, отметил он.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься о том, как он будет покидать свою должность и, вероятно, политическую арену. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский.