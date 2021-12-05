Сирийские СМИ сообщили о гибели 20 человек при взрыве автобуса в Дейр эз-Зоре

Как минимум 20 человек стали жертвами трагедии, которая на днях произошла в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, поделились обновленными данными местные СМИ.

Неназванная террористическая группировка 2 декабря устроила засаду на два автобуса, которые перевозили возвращающихся с работы сотрудников нефтяного месторождения Аль-Харата. Транспортные средства подорвались на взрывном устройстве. По последним данным, в результате происшествия смертельные ранения получили как минимум 20 человек. Как сообщают местные источники, среди жертв, в том числе, были и военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА), другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Один из выживших рассказал, что с каждым днем ситуация в сфере безопасности на территории Дейр-эз-Зора ухудшается. На фоне этого рабочие часто отказываются выполнять свои обязанности, опасаясь стать жертвой очередной атаки террористов. По данным источника, военнослужащие САА уже не могут собственными силами в полной мере обеспечивать охрану этой территории.

Пока что ни одна из действующих в Сирии группировок не взяла ответственность за теракт. Вероятнее всего, за взрывами стоят боевики запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Как известно, «спящие ячейки» все еще остаются в регионе.

После того как основные силы ИГ1 удалось разгромить при поддержке ВС России, оставшиеся террористы переключились на партизанские методы ведения боевых действий. Бандиты сегодня базируются в труднодоступных районах республики и время от времени совершают вылазки для атак на гражданское население и военных САА.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации