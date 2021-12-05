Политик Царев считает, что Запад поставил Зеленскому цель устранить бизнесмена Ахметова

Запад поставил перед президентом Украины Владимиром Зеленским определенную задачу, которую он должен выполнить. Соответствующее заявление сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам политика, такие люди, как бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Александр Ярославский и Игорь Коломойский, Западу не нужны. Таким образом Зеленский получил конкретную установку — убрать их с поля зрения, считает эксперт.

«Чтобы сдать Украину международным корпорациям, им нужно, чтобы не было Ахметова, Пинчука, Ярославского, Коломойского. И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Владимиром Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит», — раскрыл заказчика Зеленского в устранении олигарха Ахметова Царев в беседе с «Украина.ру».

Также он подчеркнул, что украинское государство со своими атомными станциями и железной дорогой является лакомым кусочком для западных корпораций.

Ранее сообщалось, что Запад должен ввести «адские санкции» против Российской Федерации. Об этом рассказал депутат Верховной рады и экс-президент Украины Петр Порошенко.