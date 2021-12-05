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Политик Царев считает, что Запад поставил Зеленскому цель устранить бизнесмена Ахметова

Политика
Политик Царев считает, что Запад поставил Зеленскому цель устранить бизнесмена Ахметова

Запад поставил перед президентом Украины Владимиром Зеленским определенную задачу, которую он должен выполнить. Соответствующее заявление сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам политика, такие люди, как бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Александр Ярославский и Игорь Коломойский, Западу не нужны. Таким образом Зеленский получил конкретную установку — убрать их с поля зрения, считает эксперт.

«Чтобы сдать Украину международным корпорациям, им нужно, чтобы не было Ахметова, Пинчука, Ярославского, Коломойского. И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Владимиром Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит», — раскрыл заказчика Зеленского в устранении олигарха Ахметова Царев в беседе с «Украина.ру».

Также он подчеркнул, что украинское государство со своими атомными станциями и железной дорогой является лакомым кусочком для западных корпораций.

Ранее сообщалось, что Запад должен ввести «адские санкции» против Российской Федерации. Об этом рассказал депутат Верховной рады и экс-президент Украины Петр Порошенко.

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