Хави назвал главной целью «Барселоны» победу над «Баварией» в Мюнхене

Наставник «Барселоны» Хави после первого поражения на посту главного тренера каталонцев в матче с «Бетисом» (0:1) заявил, что его подопечные способны обыграть «Баварию» на выезде.

Испанский специалист пообещал, что его команда выложится на «Альянц Арене» на 100%, чтобы навязать «Баварии» соперничество.

«"Барселона" способна поехать в Мюнхен и победить там. Это наша цель. Мы зависим от самих себя. Мы едем на одну из сложнейших арен в мире, но мы намерены отдать все и навязать соперничество», — сказал Хави в интервью телеканалу ESPN.

Напомним, подопечные Юлиана Нагельсманна одержали пять побед в предыдущих пяти турах группового этапа Лиги чемпионов и досрочно вышли в плей-офф турнира с первого места. В первом туре мюнхенцы разгромили «Барсу» (3:0) на стадионе «Камп Ноу». В активе каталонцев на данный момент семь очков, они идут вторыми в квартете.