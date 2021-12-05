Экс-депутат Рады Килинкаров: слова Зеленского о госперевороте являются криком о помощи

Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке нового государственного переворота в стране имеет определенно четкого адресата, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, в украинском обществе высмеивают Зеленского за столь нелепую реплику, однако на самом деле в ней есть скрытый смысл. Хитрый план президента заключается в том, чтобы привлечь Соединенные Штаты для борьбы с местными олигархами, которые портят ему жизнь. Зеленскому нужна помощь, так как против него ополчились все.

«Посмотрите: вы тут у нас полноценные хозяева, вы формируете у нас институции разные — НАБУ, САПы… То есть... США... в общем-то, имеют право считать страну своей вотчиной. А Зеленский им говорит: смотрите, в вашей вотчине какие-то олигархи пытаются за вашей спиной провести государственный переворот», — отметил политик.

Вместе с тем Спиридон Килинкаров добавил, что украинский президент пытается действовать на опережение, так как олигархи стали для него серьезной угрозой.

Ранее Владимир Зеленский провел пресс-марафон, приуроченный экватору своей каденции. В ходе общения с журналистами он заявил, что местный предпринимателей Ринат Ахметов замешан в подготовке государственного переворота. По его словам, соответствующую информацию ему предоставили спецслужбы.