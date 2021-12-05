Глава Минобороны Украины Резников попросил Европу сдерживать Россию

Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал статью для аналитического центра Atlantic Council о возможном полномасштабном «вторжении» России.

По его словам, на текущий момент над Украиной нависла реальная угроза. В связи с этим мировое сообщество должно продемонстрировать свою твердую позицию и показать, что Украина не одинока. Однако медлить с этим вопросом нельзя, в противном случае станет слишком поздно.

«У западных лидеров еще есть время сдержать Россию», — сказал он.

Вместе с тем Резников попытался припугнуть европейских партнеров новым миграционным кризисом. Глава ведомства отметил, что миллионы украинцев устремятся в ЕС в поисках нового дома, есть Москва все же решится на агрессивные действия. Такой сценарий развития событий приведет к неприятным последствиям и для Брюсселя.

По его словам, времени осталось немного. Тем временем в Кремле уже неоднократно заявляли, что у Москвы нет подобных планов. А перемещение войск по территории России не нарушает никаких международных норм и не направлено против третьих стран.