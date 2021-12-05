Жителей Красноярского края ожидает резкое потепление 7 декабря

Потепление, совершенно нехарактерное для декабря, ожидается в Красноярском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, 7 декабря температура воздуха в регионе резко поднимется и значительно превысит климатическую норму. Столбики уличных термометров покажут положительные отметки до +2 градусов.

«В центре и на юге Красноярского края еще в воскресенье аномалия плюс 10-12 градусов, но уже во вторник температура будет выше нормы на 16-20 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы ожидает похолодание с 10 декабря. Синоптик отметил, что уже в ближайшие дни столбики термометров в столице опустятся ниже нуля, а в середине недели температура дойдет до отметки в −10 градусов.