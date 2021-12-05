Дипломаты из Белоруссии посетят Крым в честь 130-летия со дня рождения поэта Максима Богдановича

Группа политиков и общественников из белорусского государства посетит Ялту на следующей неделе. Соответствующее заявление сделал председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

По словам Чегринца, визит связан с мероприятиями по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Кто именно приедет, председатель автономии «Белорусы Крыма» не уточнил, так как ситуация может еще поменяться. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Ожидается уровневая делегация, но уровень не исполнительной власти, а знаковые политики и общественники, которые на всю страну звучат. Конкретные фамилии пока не назову, потому что все может измениться», — рассказал про визит Чегринец.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла полуостров Крым в 2014 году из-за стремления попасть в Европейский союз. Об этом сообщила научный сотрудник Мария Снеговая.