Мать двоих детей пожаловалась на сломанные коляски из-за неубранных сугробов в Петербурге

Молодые матери с детьми столкнулись с проблемами из-за некачественной уборки дорожек после снегопада в Санкт-Петербурге. По словам матери двух детей Ксении Громовой, коляски застревают в сугробах.

Петербурженка отметила, что ей необходимо гулять с четырехмесячной дочерью каждый день. Проблем с прогулками не возникало до первого снегопада в Северной столице. Сотрудники коммунальных служб не сразу приступили к расчистке придомовой территории. Плохая уборка снега привела к тому, что у некоторых петербуржцев ломаются детские коляски.

«Одной моей знакомой надо было срочно с ребенком дойти до детского магазина, а тут идти достаточно, наверное, минут 20. И туда они дошли нормально, а на обратном пути у них сломалось колесо на коляске», — рассказала Громова в беседе с Федеральным агентством новостей.

Петербурженка подчеркнула, что некоторые жители ее района вынуждены отказаться от прогулок, ведь выйти на улицу с коляской не представляется возможным. В частности пандусы не очищены от наледи и снега.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.