Военные по ошибке расстреляли 13 человек в индийском штате Нагаленд

Индийские военные по ошибке расстреляли по меньшей мере 13 человек в ходе спецоперации в штате Нагаленд. Согласно имеющейся информации, силовики приняли местных жителей за повстанцев и открыли по ним огонь, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

В результате перестрелки погибли 13 жителей близлежащего села и один представитель сил безопасности Индии. По предоставленным местными СМИ данным, сначала от действий силовиков погибли несколько мирных индийцев. Затем, увидев атаку военных, другие сельчане напали на них. Сотрудники правоохранительных органов повторно открыли огонь — на этот раз «в режиме самозащиты». Так жертвами представителей оборонного ведомства страны стали еще несколько соотечественников.

В ходе перестрелки также погиб один силовик. Известно, что глава МВД Индии Амит Шах выразил слова соболезнования семьям погибших на своей странице в Twitter. По словам чиновника, для тщательного расследования инцидента будет создана специальная комиссия штата.