Диас не смог отобрать у Хейни титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

Турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал поединок чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хейни и его соотечественника Джозефа Диаса, подошел к концу в Лас-Вегасе.

Американский боец мексиканского происхождения Диас начал поединок активнее и смог набрать больше очков в нескольких стартовых раундах, но затем Хейни перехватил инициативу. В последнем раунде 29-летний Диас прибавил и мог переломить ход боя, однако 23-летний Хейни устоял. По результатам 12 раундов судьи отдали победу Хейни — 116:112, 117:111, 117:111.

В активе Хейни 27 побед в 27 поединках. Американец защитил чемпионский пояс по версии WBC в легком весе.