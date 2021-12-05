Кадры из отеля «Парус» опубликовали после обнаружения там трупа сына экс-губернатора Ишаева

Видео из гостиницы «Парус» залили в Сеть после гибели в стенах здания Дмитрия Ишаева — сына бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Хабаровский журналист Максим Молотов рассказал, что Дмитрий злоупотреблял наркотиками и не стеснялся жить «на полную катушку».

«Он отвечал за основные направления коммерческой деятельности семьи Ишаевых, это нефть и продукты перегонки нефти, за оптовые поставки металла, автомобили. Ему принадлежали десятки компаний, которые имели оборот миллиардный. Он постоянно влипал в неприятные дела», — отметил журналист.

Молотов также поделился и информацией о загадочных смертях возлюбленных Исаева — 18-летней Александры, выпавшей из окна в 2009 году, и его жены Ольги, которая задохнулась в 2017 году из-за загоревшейся проводки. Также у Дмитрия остались шесть детей от разных жен.