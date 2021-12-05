Захарова напомнила Псаки об агрессии США после слов о праве Украины присоединиться к НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Украина имеет полное право на членство в Североатлантическом альянсе.

Стоит отметить, что Псаки упрекнула российскую сторону в попытках повлиять на решение по вступлению Украины в НАТО. По ее словам, подобные вопросы находятся в поле компетенции участников Альянса, а мнение Москвы не учитывается.

Комментируя это заявление, Захарова подчеркнула, что США ведут очень агрессивную политику в течение последнего десятилетия: начиная с бомбардировки Хиросимы и заканчивая Афганистаном.

«Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен», — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО. По его словам, такое решение Альянса нарушит красные линии Москвы.