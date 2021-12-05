Политолог Кедми объяснил неудачи Вашингтона незнанием психологии русских

Противостояние между Российской Федерацией и Соединенными Штатами всегда заканчивается неудачей второй стороны из-за того, что Вашингтон не понимает психологию россиян. Об этом рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

По словам Кедми, есть две причины американских поражений. Первая, считает политолог, заключается в том, что в США «каждый делает то, что хочет», именно по этой причине у них отсутствует разумная политика в отношении России. Вторая — незнание врага, подчеркнул бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Они мерят по себе, они не понимают русских и психологию России», — высказал свое мнение эксперт о том, что Вашингтон столкнулся с проблемой непонимания русских.

По мнению Кедми, действия заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и бывшего посла Соединенных Штатов в Грузии Джона Теффта наглядно показывают позицию Вашингтона, которая состоит в том, что якобы жители Российской Федерации «такие же тупые, как американцы».

Ранее сообщалось, что США следуют логике РФ, которая придерживается принципов взаимности в дипломатических отношениях. Так появилось требование к российским дипломатам покинуть Вашингтон по истечению трех лет, заявил американский посол в России Джон Салливан.