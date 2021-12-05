Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня

Власти США готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Американский чиновник выступил на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. По словам министра обороны США, Вашингтон также готов противостоять любой попытке принуждения силой, которая может быть угрозой для населения острова.

«США привержены поддержке способности Тайваня защищать себя и сохраняют за собой право противостоять любому принуждению силой, которое будет угрожать народу Тайваня», — высказался Остин.

Ранее Остин заявил, что США не собираются создавать направленную против Китая азиатскую версию НАТО и не заинтересованы в конфронтации с Пекином. По его словам, Соединенные Штаты Америки не ищут «новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки».