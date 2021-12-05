СК Белоруссии предъявил россиянке Сапеге обвинение в разжигании ненависти

Представители Следственного комитета Белоруссии обвинили россиянку Софию Сапегу в разжигании ненависти. Об этом сообщила русская служба BBC.

По информации СМИ, Сапега заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ей грозит минимальный срок — шесть лет лишения свободы. Россиянку могут экстрадировать в Россию после вынесения приговора, заявил адвокат Антон Гашинский.

Известно, что сейчас девушка находится в тяжелом психологическом состоянии. Ранее суд Белоруссии продлил Софии Сапеге меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря 2021 года.