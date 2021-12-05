Захарову возмутила статья Bild о «вторжении» России на Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкой газеты Bild «План вторжения Путина на Украину».

По словам Захаровой, при составлении материала журналисты не только переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post, но еще и использовали топоним 1942 года. Как отметила дипломат, статья подтвердила истину о том, что все новое является хорошо забытым старым. Также она назвала материал «пропагандой, основанной на идеологии».

Ранее таблоид Bild выпустил материал, где утверждается, что Россия якобы имеет план «вторжения» на Украину. Журналисты ссылаются на некие источники, близкие к НАТО. Кроме того, на карте «вторжения» город Львов назван Лембергом.