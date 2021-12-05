Глава «Нафтогаза» назвал издевательством решение Германии по «СП-2»

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию.

Он заявил в беседе с изданием Euractiv, что российский газопровод «Северный поток — 2» не должны сертифицировать. По его словам, он якобы не соответствует правилам ЕС.

Витренко отметил, что Украина явно против подобного подхода. По его словам, сертифицировать лишь часть трубопровода не имеет смысла, поскольку это похоже на издевательство над правилами ЕС.

Глава «Нафтогаза» выразил надежду, что этого не случится. Он заключил, что «Северный поток — 2» должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении.