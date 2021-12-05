Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Пушков назвал «схему атаки России на Украину» подготовкой перед интервенцией

Политика
Пушков назвал «схему атаки России на Украину» подготовкой перед интервенцией

Немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического «нападения» России на Украину, нагнетает необходимую для агрессии атмосферу. Похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.

Таблоид, опубликовавший материал, в котором приводились якобы детали планов Москвы о «вторжении» на Украину, ссылался на близкие к НАТО осведомленные источники. Среди прочего, на карте отмечены направления «готовящегося нападения».

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!"»— написал Пушков.

По мнению политика, такие сообщения в прессе выполняют функцию нагнетания обстановки. Подобная стратегия уже осуществлялась западными СМИ перед интервенциями в Ирак и Ливию, чтобы создать подходящие общественные настроения, напомнил сенатор.

#bild #алексей пушков #карта