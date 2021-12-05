Кедми предсказал быстрый конец атаке Украины на Донбасс

Большое нападение украинской армии в Донбассе приведет Киев к необратимым последствиям, а НАТО останется в стороне. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Яков Кедми.

Кедми отметил, что Киеву необходимо обратить внимание на красные линии, которые очертила Москва. Украинские власти способны поддаться уговорам западных союзников и провернуть авантюру. Однако, как только украинские военные разобьют на линии разграничения, партнеры отвернутся от происходящего, а Кремль не успокоится, пока не заставит Киев заключить мир на собственных условиях.

По словам военного эксперта, если Киев нападет на ЛДНР, то русский военный «войдет во Львов под гробовое молчание НАТО и США». Кедми подчеркнул, что ни один вашингтонский самолет и ни один натовский солдат не вторгнется в этот конфликт. По прогнозам специалиста, никто в ЕС или США не пошлет собственных детей умирать за майданное правительство.