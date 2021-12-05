Президент Финляндии призвал Запад учитывать интересы России

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в отношениях с Россией важно не игнорировать ее интересы.

Ниинисте в интервью британской газете Sunday Times рассказал, что в отношениях с Россией самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их. В России такого отношения не забывают.

Он упомянул экс-мэра финского Турку Юхани Леппя, который познакомился с нынешним президентом России Владимиром Путиным в начале 1990-х. Он отметил, что российский лидер никогда не забывал почтительности со стороны Леппя и до сих пор приглашает его в Москву.

Президент Финляндии при этом отметил, что в отношениях с Россией важно быть твердым в своей позиции. Он напомнил о поговорке «казак берет все, что плохо лежит».