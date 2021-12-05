Петербуржцам пришлось подписывать петицию из-за некачественной уборки снега

Жители Санкт-Петербурга подписывают петицию, в которой требуют правительство Северной столицы навести порядок в городе после снегопада, прошедшего в ночь с 29 на 30 ноября.

В результате снегопада произошло большое количество аварий и пробок на трассах, но даже из-за этого правительство Петербурга не начало уборку города от снега. По итогу петербуржцам пришлось подписывать петицию. Ее автором является правозащитник Александр Холодов.

По его словам, в городе образовались огромные заторы на дорогах, которых горожане не видели с 2018 года. На Московском шоссе движение было доступно только на четырех полосах из шести. Некоторые люди были вынуждены тратить по восемь часов на стояние в пробках.

Холодов заявил, что у Петербурга есть около 1,7 тыс. единиц снегоуборочной техники. Но правительство выпустило на дороги немного больше 50%. Администрация Северной столицы отрицала большое количество жалоб, несмотря на факты бездействия.

В петиции Холодов призывал губернатора города Александра Беглова взять под личный контроль очистку города от снега. Граждане хотят порядка в городском коммунальном хозяйстве и адекватной обратной связи от Смольного. Петербуржцы в последнем пункте просят надзорные ведомства обратить внимание на нарушение требований законов.