Посольство России в США напомнило о праве перемещать войска в своих границах

Россия не угрожает другим странам, а перемещение войск по своей территории — ее суверенное право. Об этом заявило посольство РФ в США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в американской разведке о возможном вторжении 175-тысячной российской группировки на Украину. Речь шла об операции в начале 2022 года.

Россия не представляет угрозы какой-либо стране, подчеркнули в посольстве. Развертывание российских войск на национальной территории — это суверенное право Москвы, которое никого не касается, подчеркнули в диппредставительстве в ответ на запрос Financial Times.

Посольство также напомнило, что именно страны НАТО «опрометчиво» передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам. Дипломаты напомнили, что в прошлом году в США выступали историческими оценками о якобы подготовке Россией вторжения на Украину.