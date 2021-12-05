Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины на встрече в Стокгольме

Глава МИД России Сергей Лавров поспорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном из-за событий в Киеве во время встрече в Стокгольме, сообщает со ссылкой на очевидцев дискуссии Bloomberg.

«Обмен мнений в острой форме» состоялся во время обсуждения мер Запада в случае возможной «российской агрессии» на Украине. Источники агентства отметили, что Лавров указал американскому коллеге на то, что 2014 году в Киеве состоялся государственный переворот.

«Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России», — говорится в публикации.

В ответ Блинкен назвал НАТО «защитным альянсом». Госсекретарь США заявил, что лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы «открыли огонь по мирным протестующим» и якобы убили в Киеве более ста человек.

Очная встреча Лаврова и Блинкена состоялась в Швеции четверг, 2 декабря. Беседа продлилась около 40 минут.