Порошенко: Западу нужно подготовить «адские санкции» против России

Экс-президент Украины и депутаты Рады Петр Порошенко призвал к Запад к введению «адских санкций» на случай «российской агрессии».

Украинский политик заявил, что Запад должен дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что в случае военной агрессии Москвы против Киева она получит солидарный отпор всего мира. Он заявил, что именно поэтому Украине требуется летальное оружие.

Порошенко подчеркнул, что для Кремля западным государствам необходимо составить список санкции. Они будут введены в случае наступления Москвы.

Бывший президент заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО. Порошенко утверждает, что при нем на Украине была создана одна из самых эффективных и сильных армий.