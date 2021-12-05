Посол США Салливан: дипломатия поможет уйти от насилия на Украине

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что дипломатия поможет избежать «трагического насилия» на Украине.

Американский дипломат в беседе с РБК напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы имевшем место необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. По его словам, Вашингтон считает такие действия «дестабилизирующими ситуацию внутри Украины».

США надеются избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине», сообщил он. На этом фоне власти США возлагают надежды на «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу.

Салливан указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме. По его словам, целью встречи является продолжение взаимодействия по данному вопросу.