Член Совфеда Цеков: информация о «вторжении» России на Украину является домыслом

Заявления различных западных и украинских СМИ, что Россия якобы планирует провести вторжение на Украину, являются не более чем домыслами. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Как писали издания, Россия якобы намерена осуществить вторжение на Украину в январе следующего года. Однако западные СМИ лишь нагнетают обстановку. Цеков предположил, что когда подойдет срок для предполагаемого «наступления» России, они начнут писать, что это произойдет в феврале, либо в марте, передает RT.

«Они нагнетают ситуацию, по большому счету не задумываются над анализом ситуации ... Это не более чем домыслы... Никто не собирается нападать на Украину, мы-то это знаем. Они должны показать, что работают каждый день, и каждый день они что-то анализируют и выдают подобные заключения», — объяснил сенатор.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на кого-либо. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон должен быть озабочен не действиями России, а своими маневрами в Черном море.