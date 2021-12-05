Глава ДНР Пушилин указал на необходимость диалога с Зеленским «о соседстве»

Руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик необходимо начать выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что до избрания Зеленского президентом Украины представители республик имели надежду, что он сам пойдет на переговоры с ними. Однако при этом главы ДНР и ЛНР понимали, «что США не даст ему это сделать». Об этом Пушилин рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

«Нам (руководству республик и Зеленскому — Прим. ред.) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», — считает глава ДНР.

Помимо этого, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что Украина фактически отказалась от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По ее словам, допущение Зеленским совместных учений с иностранными подразделениями в 2022 году напрямую противоречит минским договоренностям.