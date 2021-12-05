Пентагон уклонился от ответа на вопрос о «нападении» России на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин не стал давать четкого ответа на вопрос, может ли Россия напасть на Украину.

Политик снова повторил, что американские власти поддерживают идею защиты Украины. Вопрос журналиста, считает ли Вашингтон вероятным российское вторжение, остался без ответа.

«Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины», – сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Кремль не раз опровергал заявления о возможном нападении на Украину, подчеркивая, что Вооруженные силы РФ на территории России – законное право суверенного государства. Накануне в очередной раз об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Солидарен с коллегой член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он сообщил, что заявления о планах «вторжения» России на Украину в начале года являются попыткой нагнетать ситуацию.