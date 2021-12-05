Турецкие спецслужбы предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана

Турецкие спецслужбы обезвредили бомбу, которая могла взорваться на митинге с участием президента Тайипа Эрдогана в Сиирте, сообщил замглавы Партии справедливости и развития Хамза Даг.

Взрывное устройство находилось под автомобилем работающего в Мардине полицейского. Взорвать бомбу планировали, когда машина прибудет в Сиирт, подчеркнул представитель правящей партии.

«Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду», — заявил в эфире телеканала CNN Turk Хамза Даг.

При досмотре машины полицейские нашли взрывное устройство, после чего саперы уничтожили бомбу. В настоящее время ведется розыск подозреваемых.

В Турции проходят митинги сторонников и противников Эрдогана. Тысячи турецких граждан вышли с требованиями отставки главы государства в городе Мерсин. Акции проходят на фоне обвального падения курса турецкой лиры.