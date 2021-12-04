Санкции затронут экспорт Белоруссии на 300 миллионов долларов

Санкции ЕС против Белоруссии затронут объемы экспорта на 250-300 миллионов долларов в год. Об этом сообщил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

Он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что с учетом санкционного давления ЕС и анализа по предприятиям, которые находятся в санкционных списках, была сформирована более творческая «матрица поставок» в Европу. Падения не планируется по тем товарам и услугам, которых не коснутся ограничения.

Обеспеченность экспортными поставками на 2022 год составляет около 50 процентов, заявил замглавы администрации Лукашенко. В то же время по экспортным группам, находящимся под санкциями, ожидается снижение почти на 250-300 миллионов в год.