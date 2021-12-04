Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Санкции затронут экспорт Белоруссии на 300 миллионов долларов

Политика
Санкции затронут экспорт Белоруссии на 300 миллионов долларов

Санкции ЕС против Белоруссии затронут объемы экспорта на 250-300 миллионов долларов в год. Об этом сообщил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

Он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что с учетом санкционного давления ЕС и анализа по предприятиям, которые находятся в санкционных списках, была сформирована более творческая «матрица поставок» в Европу. Падения не планируется по тем товарам и услугам, которых не коснутся ограничения.

Обеспеченность экспортными поставками на 2022 год составляет около 50 процентов, заявил замглавы администрации Лукашенко. В то же время по экспортным группам, находящимся под санкциями, ожидается снижение почти на 250-300 миллионов в год.

#санкции #белоруссия #ограничительные меры