Киев придумал «черный список Путина» для переговоров с Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти по некому «черному списку Путина», чтобы провести переговоры с российским лидером, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Перечень якобы ненавистных Путину персон является ключом к встрече между политиками, поделился Луценко в эфире Пятого канала. По его мнению, переговоры между лидерами могут случиться после того, как людей из «черного списка» арестуют.

«Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее», — перечислил экс-глава ГП.

При этом он не рассказал, откуда получил такие данные. Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. Кремль на это отвечал согласием, но подчеркивал, что нужно определиться с темами обсуждения. В данный момент, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоров о проведении встречи не проводится.