Глава МИД Венгрии отметил недальновидность ЕС из-за кризиса на границе

Текущего миграционного кризиса можно было избежать, если бы ЕС пошел на сближение с Белоруссией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр заявил в интервью радио Латвии, что у ЕС была возможность добиться сближения с Белоруссией и сделать отношения более тесными. Сийярто заявил, что если бы Брюссель использовал эту возможность, то нынешнего миграционного кризиса не было бы.

Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из ближневосточных стран и Африки на границе с Белоруссией. Европейская сторона обвиняет Белоруссию в создании миграционного кризиса. В свою очередь в Минске заявили, что из-за санкций Запада у Белоруссии нет ни денег, ни сил для сдерживания потока мигрантов.