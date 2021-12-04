Аферисты взломали страницу Смольного во «Вконтакте» и предложили забрать «подарки»

Мошенники взломали страницу правительства Санкт-Петербурга в популярной социальной сети «ВКонтакте» и от имени администрации города обратились к жителям, предложив забрать некие «подарки». Для этого в сообществе аферисты оставили ссылку, которая, как оказалось, вела на подозрительный сайт.

Бдительные и подкованные в кибербезопасности жители Северной столицы начали массово жаловаться в комментариях на странице Смольного. Некоторые даже заявляли, что после такого «прокола» администратор аккаунта правительства может лишиться работы.

«Вас взломали, а ведь аудитория немаленькая», — написала одна из подписчиц властного ресурса.

Впрочем, Смольный пока никак не отреагировал на происходящее. При этом ссылки, размещенные мошенниками на официальной странице петербургского правительства, ведут на сайт, который может с легкостью украсть личные данные пользователей.