МИД Греции сообщил о подготовке визита премьер-министра Мицотакиса в Россию

В Москве успешно прошла 13-я сессия межправительственной комиссии РФ и Греции в преддверии визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Сочи.

Как сообщил первый замглавы МИД страны Мильтиадис Варвициотис, приезд Мицотакиса намечен на 8 декабря. Сессия межправкомиссии прошла 29 и 30 ноября. В ее рамках стороны подписали многостраничный протокол о сотрудничестве, а также четыре отдельных двусторонних соглашения о взаимодействии Москвы и Афин в различных областях.

«2 959 километров, разделяющих Афины и Москву на карте, никогда не были препятствием в греко-российских отношениях. Ведь у нас много общего с Россией — в историческом, культурном, религиозном плане», — написал Варвициотис в своей статье для издания «Неа».

Дипломат добавил, что Греция действительно хочет способствовать укреплению своих отношений с Россией. Подписанный протокол стал новым шагом в греко-российских отношениях, заключил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Сочи. В ходе визита в Россию он встретится с главой государства Владимиром Путиным.